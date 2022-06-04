اليوم السابع
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معك في كل مكان.. الداخلية توزع مساعدات عينية بمبادرة حياة كريمة

السبت، 04 يونيو 2022 11:17 ص
معك في كل مكان.. الداخلية توزع مساعدات عينية بمبادرة حياة كريمة الأمن الإنسانى ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الإنسانية، للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية)، لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية- ملابس"، على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجا وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية "المسنين- الأيتام- أيتام من ذوى الهمم"، بمحافظتى (سوهاج – الوادى الجديد)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.     

 

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

 

لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .

 

جاء ذلك   فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان).

 

 


الامن الإنساني

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