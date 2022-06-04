اليوم السابع
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مصرع 7 أشخاص فى انفجار بمنجم للفحم بكولومبيا

السبت، 04 يونيو 2022 07:08 م
مصرع 7 أشخاص فى انفجار بمنجم للفحم بكولومبيا منجم
كتب محمد جمال

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ذكرت صحيفة "إل تيمبو" أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم فى منجم للفحم شمال شرق كولومبيا، وقالت الصحيفة إن "السلطات أكدت مقتل سبعة أشخاص بعد انفجار وقع بمنجم فحم في شمال سانتاندير".
 
ويواصل حاليا رجال الإنقاذ البحث عن ثمانية عمال آخرين محاصرين فى المنجم.

يذكرأن، لقيت 12 عاملة مصرعهن إثر حدوث انهيار أرضى بمنجم ذهب غير قانونى فى مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا، وقالت الشرطة الإندونيسية، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار انهيارا أرضيا، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاجوكوك، "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتي عشرة، مما أسفر عن مصرعن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.

 


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