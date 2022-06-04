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مصرع 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى انفجار بمصنع كيماويات بالهند

السبت، 04 يونيو 2022 04:36 م
مصرع 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى انفجار بمصنع كيماويات بالهند انفجار - أرشيفية
كتب ـ محمد جمال

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أعلن مسئول فى الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في انفجار فى مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سوريندرا سينج، لوكالة “رويترز” إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وتابع سينج قائلا "عمليات الإنقاذ جارية"، مضيفا أن عدد القتلى يمكن أن يزيد لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة.


انفجار

الهند

مصنع كيماويات

أخبار الهند


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