مصرع شخص وإصابة 5 إثر انقلاب سيارتين واشتعال النيران بإحداهما بمحور روض الفرج

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران بها وانقلاب سيارة أخرى بالقرب منها تصادف مرورها أعلى محور روض الفرج اتجاه الضبعة نطاق قسم الشيخ زايد ثان، وتم انتقال رجال الحماية المدنية وتمت عملية الإخماد ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا مفاده انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية واشتعال النيران فيها بطريق محور روض الفرج اتجاه الضبعة، وتم الدفع بسيارتى أطفاء.

وعثر رجال المباحث على جثة سائق التريلا متفحمة بالكامل، وبالقرب منها انقلبت سيارة تصادف مرورها بعدما تفاجأ قائدها بالحادث الأول وأصيب فى الواقعة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق بالكامل وتحرر محضر بالواقعة.