مشروع تخرج بالجامعة الأمريكية لابتكار خرسانة ذاتية الإنارة.. صور

كتب ــ محمد صبحى

قامت 4 طالبات بقسم هندسة التشييد ب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتطوير خرسانة ذاتية الإنارة يمكنها امتصاص أشعة الشمس بالنهار والإنارة ليلا، وذلك في مشروع تخرجهم، ويهدف مشروع تخرج الطالبات إلى توفير الطاقة عند استخدام الخرسانة لإضاءة الطرق والأرصفة ليلا دون الاعتماد على طرق الطاقة التقليدية.

قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمشرف على مشروع تخرج الطالبات، إن الاستدامة هنا هي أساس المشروع حيث تتمتع تلك الخرسانة الجديدة بشكل خارجي أفضل وتساعد على تقليل كمية الطاقة الكبيرة المستخدمة، خاصة تلك المستخدمة في إضاءة الطرق السريعة أو العلامات والإشارات اللازمة لقيادة آمنة، " لافتا إلى أن هذا المشروع يعزز أيضًا السلامة في الشوارع والطرق السريعة.

وقالت الطالبة زينب محمود، أحد أعضاء الفريق الطلابي، أن أحد التطبيقات المحتملة للخرسانة ذاتية الإنارة تتضمن دمجها في نظام البنية التحتية لإضاءة الطرق السريعة ومسارات الدراجات بدلاً من الإضاءة الكهربائية، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة في مصر. وأوضحت: "أن استخدام هذه المواد في مصر في مثل هذا السياق سيقلل الاعتماد الكبير على الكهرباء وبالتالي يمثل خطوة نشطة نحو مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي تستضيفه مصر هذا العام."

كما أضافت، أن أحد أسباب اهتمام فريق العمل بموضوع الدراسة هو بعض المشكلات المتعلقة بالآثار البيئية الضارة المرتبطة باستخدام الخرسانة، حيث قالت: "نشأت فكرة البحث من رغبتنا في تحويل مادة بناء متكاملة مثل الخرسانة إلى مادة أكثر استدامة وغير ضارة بالبيئة في كل من تكوينها ووظيفتها."

واجه الفريق بعض الصعوبات ومن أهمها، كما أوضحت الطالبة فاطمة النفالي هو اختيار المواد المستخدمة والحصول عليها، حيث احتاج الفريق إلى دراسة المواد المختلفة التي يمكن أن تخدم هدف المشروع واستخدام المواد التي تفي بالمعايير والمتوفرة محليًا، مضيفة "تطلب البحث اختبار تأثير إضاءة المواد المختارة وتأثير ذلك على الخواص الميكانيكية للخرسانة."

قالت الطالبة ميار خيري، أحد أعضاء الفريق، أنه نظرا لحداثة موضوع البحث نسبيًا، تطلب ذلك منهن عمل اختبارات مكثفة، "لذا فمن المهم إجراء المزيد من التجارب لتقديم استنتاجات موثوقة للعديد من الاستفسارات المهمة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة."

قدمت الطالبات مشروعهن في وقت سابق من هذا العام في الاجتماع السنوي 101 لمجلس أبحاث النقل الذي عقد في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقالت منة سليمان، أحد أعضاء الفريق، إن حضور المؤتمر في واشنطن ساعدهن على التواصل مع الخبراء في المجال والحصول على توصيات لتحويل مشروعهن مستقبلا إلى منتج في الأسواق.

وعن فرص المشروع المستقبلية، قال أبوزيد إنه متفائل بمستقبل البحث موضحا ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتعزيز خصائص الخرسانة المنتجة وتقليل تكلفة رأس مال المشروع في المرحلة الأولى"تشمل الخطوات المستقبلية إنتاج كميات أكبر كجزء من الاختبارات التجريبية لتقييم الخرسانة في موقع التنفيذ في جزء صغير من طريق سريع."