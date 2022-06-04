مستريح العقارات في سوهاج يعترف: أوهمتهم بفوائد كبيرة من توظيف الأموال

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، هكذا تحدث مستريح سوهاج الذي نجح في جمع أكثر من 6 ملايين جنيه من ضحاياه، مؤكدا بعد القبض عليه أنه أوهم الضحايا بقدرته على توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب إحدى شركات الإستثمار - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (6,300,000 - ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وبلغ عدد المجنى عليهم حوالى (10) أشخاص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.