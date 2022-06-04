مسافات آمنة وإجراءات احترازية.. بدء امتحانات نهاية العام بآداب القاهرة.. لايف

كتب ـ محمد صبحى





قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022 من داخل كلية الآداب بجامعة القاهرة .

وأجرى الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة جولة تفقدية لامتحانات نهاية العام من داخل قاعات الكلية برفقة الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نجلاء المشرفة على قطاع البرامج الخاصة بالكلية.

وأكد الدكتور شريف شاهين انتظام الامتحانات بالكلية دون رصد أى مشكلات أو شكاوى، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاختبارات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.