وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت، بأنه "تم توزيع أكثر من 89 طنا من السلال الغذائية بمحافظة المهرة استفاد منها أكثر من 5 آلاف شخص، كما وزع 2813 كرتونة تمور في مديرية حيران بحجة استفاد منها أكثر من 17 ألف شخص".

وفي السياق ذاته، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة وصعدة.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.