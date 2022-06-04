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مركز الإرشاد الوراثى بسوهاج يقدم خدماته لـ440 طفلا من مختلف محافظات الصعيد.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 01:07 م
مركز الإرشاد الوراثى بسوهاج يقدم خدماته لـ440 طفلا من مختلف محافظات الصعيد.. صور مركز الإرشاد الوراثى بسوهاج يقدم خدماته للأطفال
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أن مركز الإرشاد الوراثي الذي تم افتتاحه فبراير الماضي، بمقر الوحدة الصحية بجزيرة محروس بأخميم، قام بتقديم الخدمات العلاجية لـ 440 طفلا وطفلة من محافظات "أسيوط، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد"، كما قام المركز بصرف عدد 6307 عبوات ألبان علاجية للأطفال بالمجان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة .

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المركز يعد الأول من نوعه في محافظة سوهاج وإقليم جنوب الصعيد، حيث يقوم بتقديم خدمة العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال أصحاب الأمراض الوراثية مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم و المشورة والتوعية لأولياء الأمور وذلك للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أن جميع الخدمات داخل المركز بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي من كافة الفئات العمرية، كما يقوم المركز بصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية  والمواد الغذائية المخصصة لحالاتهم.

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (1)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (1)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (2)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (2)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (3)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (3)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (4)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (4)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (5)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (5)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (6)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (6)

 

المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (7)
المركز الارشادي الوراثي بسوهاج (7)

 


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