مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تعلن ضبط 75 ألف كيلو لحوم وأسماك خلال 5 أشهر

المنوفية - فريق المحافظات

أكدت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بالمتابعة الكاملة لكل المنافذ التى تقدم المنتجات المختلفة فى إطار تأمين الطعام للموطنين والحفاظ عليهم.

وأكدت مصادر بإدارة المجازر، أنه تم ضبط كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة من اللحوم والأسماك والمنتجات، لافتة إلى أن الكميات التى تم ضبطها خلال الخمسة أشهر الأخيرة وصلت إلى 75 ألف كيلو وتم تحرير 227 محضرا خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن الأعمال تتم على قدم وساق فى سبيل القضاء على أى مخالفات وفى سبيل التأمين الكامل لطعام المواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن للحفاظ على حياة المواطنين، لافتا إلى الدور الذى تقوم به إدارة المجازر من خلال الحملات المستمرة والمتواصلة على جميع المراكز بالمحافظة.