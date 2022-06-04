محكمة الجنايات تقضى بإعدام "خط الفيوم" فى اتهامه بقتل زوجته وحماته.. فيديو

الفيوم رباب الجالى

حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس، وأحمد ممدوح مرسي، نائب الرئيس، ووسيم ماهر إسكندر، ووكيل النيابة أحمد شاكر حسن، وأمانة سر حازم السيسي، ومحمود سيف، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، بإعدام خفير مشاريع مقاولات، يدعي أيمن عبد المعبود الشهير بـ"خط الفيوم"، والسجن 15 سنة للمتهمين الثاني والثالث والرابع، و3 سنوات للخامس، وسنتين للمتهم السادسة، لإدانتهم بقتل زوجته ووالدتها، وخطف والتعدى على شقيقة زوجته وابنتى زوجته الطفلتين، وإصابة آخر بطلق نارى، وخطف آخرين وتهديدهم بالسلاح.





كانت المحكمة، نظرت الدعوى، في 2 أبريل الماضي، وقررت تأجيل نظر الدعوى، إلى جلسة 7 مايو الجاري، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي، ثم قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة المحكمة الشهر الماضي، لمناقشة شهود النفي واستكمال المرافعة، وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي، وحجز الدعوى لجلسة اليوم، للنطق بالحكم.

تعود وقائع الدعوى، التي حملت رقم 35004 لسنة 2021م جنايات الفيوم، والمقيدة برقم 2224 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الماضي، بمركز شرطة الفيوم، أقدم المتهمون (عبد المعبود.س.ع-44 سنة)، الشهير بـ "أيمن عبد المعبود"، ويعمل مسئول حراسة بمشاريع مقاولات، بالإشتراك مع كلا من (محمد.أ.س.ع-29 سنة)، "هارب"، وشهرته "ماندو الجرداوي"، و(محمد.س.م.ف-37 سنة)، وشهرته "م.بيسه"، صاحب محل بقالة، وشقيقه (إمام.س.م.ف-30 سنة)، وشهرته "إ.بيسه"، محبوس، و(إيهاب.م.ز.ع-25 سنة)، وشهرته "كرشة"، محبوس، ويعمل عامل بموقف، وشقيقة المتهم الأول (صابرين.س.ع)، وشهرتها "نجلاء"، هاربة، ارتكبوا وقائع عديدة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، وجهت للمتهمين من الأول إلى الخامس، ارتكاب جرائم قتل وتعذيب المجني عليها (رانيا.م.د)، زوجة المتهم الأول، عمدا مع سبق الإصرار، وأن المتهم الأول، قتل وعذب والدة زوجته، المجني عليها (فاتن.ع.ع)، وهي في العقد السادس من عمرها، وشرع في قتل المجني عليهن شقيقة زوجته، وتدعى (رباب.م.د)، وطفلتي زوجته، وتدعيان (جنى.ح.ي.ع)، و(نيرة.ح.ي.ع)، وتعذيبهن تحت تهديد السلاح، وخطف المجني عليهما (أحمد.ص.ر)، و(سيد.ر.ع)، والمجني عليهن شقيقة زوجته ووالدتها، بالإكراه، واحتجازهن لمدة شهرين بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كما وجهت النيابة العامة له، بالاشتراك مع باقي المتهمين، في ارتكاب جرائم، مواقعة الجني عليها (رباب)، شقيقة زوجته، وهتك عرض والدة زوجته (فاتن)، ومواقعة الطفلتين ابنتا زوجته القتيلة، وهتك عرض زوجته، وطفلتيها بالقوة وتحت تهديد السلاح، وسرقة هواتف محمولة، واستعمال القوة مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإصابة (أحمد صلاح) بعيار ناري.

وبحسب تحريات، الرائد هيثم طلبه، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، فإنه في يوم 2 نوفمبر 2021م، تلقى بلاغ باحتجاز أحد الأشخاص، زوجته وأبنائه، وحماته، وشقيقة زوجته، وآخرين في منزل بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وتبين احتجاز المتهم لزوجته (رانيا.م.د)، وشقيقتها (رباب.م.د)، وحماته (فاتن.ع.ع.ع)، و(أحمد.ص.ر.إ)، أحد أقربائه، وصديقه (سيد.ر.ع)، واحتجاز إبنه، وأولاد زوجته، وأعمارهم 3 و5 و9 سنوات، وتمكن من إطلاق سراح الرابع والخامس، ورفض إطلاق سراح باقي المحتجزين بحجة أنهم أفراد أسرته، وأشهر بندقية آلية، وأطلق أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة لمنعهم من أداء عملهم.

نظرت المحكمة، أولى جلسات القضية، في السبت 2 أبريل الماضي، وتداولت المحكمة، الدعوى في عدة جلسات، وأحالت المتهمين لفضيلة المفتي، وحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم، وأصدرت حكمها المتقدم.