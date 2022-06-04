محافظ كفر الشيخ: توريد القمح أمن قومي.. والانتهاء من 3 محطات صرف صحي

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عملية توريد القمح أمن قومي، ولا تهاون في ذلك، وأنه يتابع شخصيا ما يتم توريده، مشيداً بالإقبال الكبير من المزارعين على توريد القمح و يناشدهم بتوريد المزيد، موجها وكلاء وزارتي التموين والزراعة ورؤساء المدن والوحدات القروية، ببذل مزيداً من الجهد لتوريد المزيد من الأقماح.

جاء ذلك خلال عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، واسلام طه، معاون المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزرات، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والاستماع لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تستعد لحملة التطعيم وطرق الأبواب، ونهيب بالمواطنين بالاستجابة للحملة والتي ستجوب القرى والمدن بدء من 11 يونيو الجاري، مؤكداً أنه تفقد الأعمال الجارية لرصف رافد طريق كفر الشيخ بلطيم الدولي، وما يتم به من أعمال، حرصا على سلامة المسافرين والسائقين، كما تفقد الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وسيتم الانتهاء منه قريباًً.

واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، مشيداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة في برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة بمطوبس، وما تشهده المراكز والمدن من أعمال رصف لم تشهدها المحافظة من قبل.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير والرصف الخاصة بمدينة كفر الشيخ مستمرة، إضافة لتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وقرب الانتهاء من رصف شوارع مدينة دسوق، وجاري الرف في العديد من المدن والمراكز.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من محطة المعالجة ببلطيم لخدمة المصيف والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن مصيف بلطيم شهد تطويرا كبيرا جدا بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي ورصف المداخل وتحديث البوابات وإنشاء مشايات، ورفع كفاءة دورات المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تركيب منظومة بوابات إلكترونية على جميع مداخل المدينة، بالإضافة إلى تطوير الكورنيش وإزالة الإشغالات التي كانت تعيق الرؤية للمواطنين، مؤكداً أن المصيف استعد لاستقبال 3 ملايين مواطن خلال فترة الصيف، كما شهدت أعمال التطوير انتشار فرق الإنقاذ، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع، ووسائل الترفيه وتطوير الحدائق.