محافظ المنيا: إقامة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، موجها بضرورة المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار.

من جانبها، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس منفذا لبيع السلع الغذائية، بطريق مصر – أسوان، وتم التنسيق مع التجار لعرض وبيع السلع بأسعار مخفضة.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، عن تجهيز قاعة نفرتيتي التابعة للوحدة المحلية لعمل منفذ يضم (مواد غذائية وخضروات وفاكهة ولحوم).

وفى الوحدة المحلية لمركز ملوى، تم التنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة تموين بندر ملوى والغرفة التجارية والعارضين ووضع الترتيبات النهائية لإقامة المعرض بجوار الإدارة التعليمية بملوى وهو نفس المكان الذى أقيم فيه معرض أهلا رمضان.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن استمرار معرض سلع اهلا رمضان بميدان المحطة بمدينة المنيا حتى نهاية العام وبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح منفذ بمركز أبوقرقاص بطريق مصر أسوان الزراعي، بالإضافة إلى إقامة معرض للمنتجات والسلع الغذائية بمركز العدوة بشارع 26 يوليو وتجهيز آخر بمركز بنى مزار بحي جنوب المدينة أمام مجمع المصالح الحكومية بطريق العاشر من رمضان.