محافظ المنوفية يجرى حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (875) لسنة 2022 بشأن حركة تنقلات موسعة وتكليفات جديدة لبعض العناصر الكفء لشغل وظائف قيادية على مستوى نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، شملت الحركة تكليف رباب يحيى يوسف الصباحى مدير إدارة الموازنة بمجلس مدينة قويسنا نائباً لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم، مع استمرار تكليف كلاً من فتحى كمال شلبى ونجلاء محمد الجزار كنواب لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

كما شملت الحركة تكليف عبد الوهاب فهمى عبد الوهاب سكرتير حى شرق شبين الكوم نائباً لرئيس حى شرق، أحمد عبد الوهاب الكورانى نائب مركز ومدينة تلا نائباً لرئيس حى شرق شبين الكوم، وتكليف فرج أحمد عز الدين نائب رئيس مركز مدينة الشهداء نائباً لرئيس حى شرق شبين الكوم،

وتكليف أسامة فاروق رياض نائب رئيس مركز ومدينة أشمون نائباً لرئيس حى غرب شبين الكوم، مع استمرار تكليف كلاً من السيد عبد المطلب شعبان وياسر عبد الستار سالم نواب لرئيس حى غرب شبين الكوم.

فيما تم تكليف هيثم محمد صادق عازق نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم نائباً لرئيس مركز ومدينة أشمون، علاء الدين السيد أبو حشيش مسئول المتابعة بمركز ومدينة أشمون مساعداً لرئيس مركز ومدينة أشمون، مع استمرار كلاً من رمضان محمدى مصطفى، حسام حسن عبد الموجود كنواب لرئيس مركز ومدينة أشمون.

كما تضمن القرار تكليف سامية حامد جبريل رئيس الوحدة القروية بهورين ( بركة السبع ) نائباً لرئيس مركز ومدينة قويسنا، إسلام عطيتو مبارك نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا مساعداً لرئيس مركز ومدينة قويسنا، مع استمرار كلاً من محمود أحمد البهواش، مصطفى فتحى صعوان نواب لرئيس مركز ومدينة قويسنا.

كما تضمنت الحركة تكليف فريد محمد دراز نائب رئيس حى شرق شبين الكوم نائباً لرئيس مركز ومدينة تلا، محمود إسماعيل الطرينى نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع نائباً لرئيس مركز ومدينة تلا، وتصعيد محمد مهدى عبد الوهاب رئيس الوحدة القروية بعرب الرمل ( قويسنا ) نائباً لرئيس مركز ومدينة تلا.

كما تضمنت الحركة تصعيد محمد عبد الجيد العربى رئيس الوحدة القروية بمنشأة سلطان ( منوف ) نائباً لرئيس مركز ومدينة الشهداء، وريهام لبيب بحبح رئيس الوحدة القروية بمليج ( شبين الكوم ) نائباً لرئيس مركز ومدينة الشهداء مع إستمرار محمد محمد عمران نائباً لرئيس مركز ومدينة الشهداء.

كما تم تكليف ياسر محمد عبد الحميد نائب رئيس حى شرق شبين الكوم نائباً لرئيس مركز ومدينة بركة السبع، وسهام ممدوح الخياط نائب رئيس حى شرق شبين الكوم نائباً لرئيس مركز ومدينة بركة السبع، مع استمرار ممدوح عبد الباقى نائباً لرئيس مركز ومدينة بركة السبع.

هذا وقد شملت الحركة تكليف هانى محمد الجزار نائب رئيس مدينة سرس الليان نائباً لرئيس مركز ومدينة الباجور، مع استمرار كل من محمد عزت والى، وليد سالم السيد نواباً لرئيس مركز ومدينة الباجور.

كما تم تصعيد وسام عباس الدويك رئيس الوحدة القروية بالحامول ( منوف ) نائباً لرئيس مركز ومدينة منوف مع استمرار محمد الزرقانى، سامية سبع نواباً لرئيس مركز ومدينة منوف.

كما تم تصعيد كريمة كامل السيد رئيس الوحدة القروية بميت عفيف ( الباجور ) نائباً لرئيس مدينة سرس الليان، وتكليف محمود عبد الدايم نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع نائباً لرئيس مدينة سرس الليان، مع إستمرار سالم سليمان الجندى نائباً لرئيس مدينة سرس الليان.

وشمل القرار استمرار كلاً من على عبد المجيد الصياد، لبنى الجزار، ممدوح صالح نواباً لرئيس مركز السادات.

هذا وقد تضمن القرار عودة الأتى أسمائهم إلى جهة عملهم الأصلية وهم : أسماء محمد محمد وهبة، محمد توفيق شديد، محمود الصادق داود، نهى سعد الجمال، ميرفت أمين طاحون، محمود عرفه أبو سعدية.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الحركة تضمنت الدفع بعناصر جديدة قادرة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وأن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإدارى، وأنه لا يوجد مكان لمتقاعس عن تأدية عمله على أكمل وجه.