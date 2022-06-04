محافظ الغربية يتابع القوافل الطبية والتوعوية لحياة كريمة بقرى مركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ما تم تنفيذه من قوافل متنوعة وندوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قامت مبادرة «عينيك في عنينا»، بتنفيذ قافلة للحد من مسببات العمى والتي تم تنظيمها بقرية كفر سالم بمركز ومدينة بسيون بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية.

تمكنت القافلة من توقيع الكشف على 792 مواطناً من أهالي القرية والقرى المجاورة، وصرف الأدوية بالمجان لـ 416 مواطنا منهم، كما شملت أيضاً تشخيص احتياج 170 مواطنا، لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، سيتم التجهيز لإجرائها قريباً إلى جانب توفير احتياج 278 مواطناً لنظارات طبية، على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة .

ومن جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تماما

وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "راعي"، قافلة طبية شاملة بقرية سندبسط بمركز ومدينة زفتى حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 350 مواطناً بالإضافة إلى توفير الأدوية مجاناً، كما نفذ المجلس أيضاً أمسية ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بحضور 500 من السيدات والرجال والأطفال، شملت الأمسيات تنفيذ( إنشاد ديني، أغاني وطنية، ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال وعروض فنية وثقافية تناولت الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة، لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة والمجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور طارق رحمي الندوة التثقيفية التي عقدها بنك مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بقرية تفهنا العزب، للتوعية بالشمول المالي بحضور 117 مواطناً ، حيث تم ( استعراض مفهوم الشمول المالي وأهميته في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، عمل تثقيف مالي عن الادخار والاقتراض للحفاظ على أموال الموطنين من التعرض للنصب في ظل انتشار ظاهرة المستريح ، كما تم أيضاً توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على بياناتهم البنكية منعا لتعرضهم للنصب)، كما قام البنك بعمل كروت ومحافظ إلكترونية مجاناً للمواطنين، وذلك بتنظيم فريق متطوعي الغربية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصر على مشروعات بناء القرى وتوفير الخدمات والبنية الأساسية مثل " الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها ولكن تتضمن" بناء الإنسان " بوسائل متنوعة ومنها مواكبته للغة العصر الحديث من خلال تعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير الخدمات الإلكترونية، فالمبادرة تهدف لتنمية قرى الريف المصري تنمية شاملة، ولذلك كان من الضروري تنفيذ تلك الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي لكونهما من أساسيات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة إلى جانب تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة.