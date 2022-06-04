محافظ الأقصر يزور المنطقة الصناعية بالبغدادى لمتابعة سير الأعمال داخلها

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم السبت، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية بالبغدادى المقامة على مساحة 311 فدانا لمتابعة سير الأعمال التى تمت بها، وذلك بمرافقة كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالمحافظة، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

والتقى المحافظ خلال الزيارة، بعدد من المستثمرين بالمنطقة، واستمع لبعض ملاحظاتهم وبعض التحديات والمشكلات التى تواجههم فيما يتعلق بالمرافق وتيسير وتبسيط الإجراءات والموافقات الحكومية، حيث أكد المحافظ على أن توجه الدولة هو الاهتمام بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، مؤكدا على حرصه الكامل على حل أى مشاكل قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، لافتا إلى أمله بنهوض القطاع الصناعى بالمحافظة بما يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة إلى جانب قطاعى السياحة والزراعة.

وأوضح مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، أن عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضى لهم بالمنطقة بلغ 102 مستثمر لإنشاء مصانع تعمل فى صناعات متنوعة، وبلغ عدد رخص التشغيل 21 رخصة تشغيل من بينهم 8 مصانع بدء تشغيلها فعليا فى صناعات الزيوت والمنتجات الورقية والأخشاب والسلك المعدنى والأثاث والعصائر والمواد الغذائية، و13 مصنعا فى المراحل النهائية للتشغيل، و62 مصنعا فى مراحل التشطيبات المختلفة، فى حين تم سحب 19 قطعة أرض لعدم جدية التنفيذ.