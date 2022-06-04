محافظ الأقصر: ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض واجتماعات تنسيقية أسبوعيا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه بدأت ملامح مشروعات مبادرة حياة كريمة تظهر على الأرض، وذلك نظرا لقيام كافة جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لنهو الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية .

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل فى أعمال البنية الأساسية للمرافق العامة وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب، وكذلك جارى العمل تبعا لنسب التنفيذ فى المرافق الأخرى بالتوازى وهى الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، كما أنه جارى العمل على إنهاء أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى ومياه الشرب تباعاً، وبالنسبة للخدمات الأساسية ومجمعات الخدمات فإنه تم الإنتهاء من بعض مجمعات الخدمات الحكومية ببعض القرى وجارى إنهاء البعض الأخر، وكذلك الأمر بالنسبة للمجمعات الزراعية والوحدات الاجتماعية ووحدات الإسعاف ومراكز تنمية الأسرة ومراكز الشباب والكبارى على الترع والعمارات السكنية لسكن كريم، كما أنه جارى الإعداد للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء نقاط إطفاء ومواقف وأسواق بداخل القري، وذلك تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير البحر الأحمر .

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه تقوم أجهزة وزارة الرى بمواصلة العمل بالنسبة لأعمال تأهيل وتبطين الترع بنسب تنفيذ متقدمة بقرى المركزين، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الابنية التعليمية والتى بدأت فى أعمال التسليم النهائى لبعض المدارس التى انتهت الاعمال بها بالكامل وجارى العمل بالنسبة لباقى المدارس، كما تقوم بعض الجهات المركزية كهيئة البريد وهيئة السكة الحديد ووزارة الداخلية بإنهاء أعمال التطوير والتجديد للمبانى التابعة لها بنطاق القرى التى يتم تنفيذ مشروعات المبادرة على أرضها.

وجدير بالذكر أنه المبادرة تشمل عدد 34 قرية بنطاق مركزى اسنا وارمنت التابعين لمحافظة الأقصر، حيث أن نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة بالمحافظة فى المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتصنيف مجلس الوزراء ومكتب دار الهندسة حيث تحتل المحافظة المركز الثامن فى نسب التنفيذ من إجمالى 20 محافظة تقع تحت المبادرة وفقا لآخر تقييم .



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (7)



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (6)



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (5)



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (4)



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (3)



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر (2)