ماكرون: باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسى الأوكرانى

وكالات الأنباء

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسى عندما يتوقف القتال بأوكرانيا.

وأضاف ماكرون إنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع فى أوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

وسعى ماكرون للحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير.

وانتقد بعض الشركاء في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق موقف ماكرون، مرارا وتكرارا، حيث يرون أنه يقوض الجهود الرامية للضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال ماكرون في حديث لعدد من الصحف الإقليمية نُشر اليوم السبت، "يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر الوسائل الدبلوماسية... أنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة".

يذكر أن ماكرون يتحدث مع بوتين بانتظام منذ بداية الحرب فى إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات يعتد بها بين كييف وموسكو.

وقال ماكرون "أعتقد، وقلت له، أنه يرتكب خطأ تاريخيا وجذريا لشعبه، ولنفسه وللتاريخ".

وتدعم فرنسا أوكرانيا عسكريا وماليا، لكن ماكرون لم يذهب حتى الآن إلى كييف لتقديم دعم سياسى رمزى مثل قادة الاتحاد الأوروبى الآخرين، وهو أمر تود أوكرانيا أن يفعله.

لكن ماكرون قال فى المقابلة، إنه لا يستبعد الذهاب إلى العاصمة الأوكرانية.

وترسل باريس أسلحة هجومية تشمل مدافع هاوتزر من طراز قيصر من مخزونات الجيش الفرنسي. وقال ماكرون إنه طلب من مصنعي الأسلحة تسريع الإنتاج.