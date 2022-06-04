لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات تتابع الامتحانات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت جامعة كفرالشيخ، زيارة لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق.

وضمت لجنة الزيارة التي ترأسها الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف، ومستشار المجلس الأعلي للجامعات ورئيس جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف سابقا، وضمت في عضويتها الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، والدكتور سحر عبد الستار، أستاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة السادات .

ورحب رئيس جامعة كفرالشيخ بفريق الزيارة، مؤكدا أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم منذ تأسيسها بالبنية التحتية التكنولوجية، كما شرح أهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المميزة والعصرية التى تقدمها لتلبية ومواكبة احتياجات سوق العمل الحديثة، لإعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم، وأن الهدف الرئيسى للجامعة هو.

وتأتي الزيارة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والاستمرار في قبول طلاب جدد بعد ذلك في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

وشكلت لجنة قطاع الدراسات القانونية لجنة فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية الحقوق، بالجامعة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض على لجنة القطاع.

وتفقدت اللجنة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كلية الحقوق، كما استمعت إلى شرح واف من عميد الكلية الدكتور ماهر أبو خوات عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.

وقدم عميد كلية الحقوق الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لحرص إدارة الجامعة الدائم على تذليل كافة السبل لجميع منسوبي الجامعة، بالإضافة للتدريب المستمر للكوادر البشرية، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة فى الكلية.