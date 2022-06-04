لجنة قطاع التربية النوعية تتفقد أقسام ومعارض جامعة أسوان

أسوان – صلاح المسن

أجرى أعضاء لجنة قطاع كليات التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، زيارة إلى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية بالكلية.

ويرأس لجنة قطاع كليات التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق.

وكان فى استقبال لجنة قطاع كليات التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالحميد راشد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان.

حيث قامت لجنة قطاع كليات التربية النوعية، بزيارة إلى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية بالكلية.

وخلال الزيارة أشادت لجنة قطاع كليات التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات بالجهود المبذولة والمخلصة من قبل إدارة كلية التربية النوعية لتحقيق رسالة الكلية فى تخريج الكوادر المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا التعليم والتربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلى والإعلام التربوى إضافة إلى دور كلية التربية النوعية فى خدمة مجتمعها المحلي.

وخلال الزيارة أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بما شاهدوه من ابداع حقيقى ومواهب واعدة بقسم التربية الموسيقية وثمّنت اللجنة الأداء المتميز لكورال كلية التربية النوعية ومشاركاته المتميزة فى كافة المناسبات.

كما أكد رئيس اللجنة خلال الزيارة أن هذه الزيارة تأتى للوقوف على إنجازات كلية التربية النوعية باعتبارها من الكليات الوليدة والتى تحتاج إلى كل المساندة والدعم وتفقد رئيس وأعضاء اللجنة عددا من المعارض المقامة بكلية التربية النوعية حيث أشادت اللجنة بالأعمال المنفذة فى هذه المعارض والتى تعكس جهد أعضاء هيئة التدريس فى العملية التعليمية والمواهب الطلابية وخلال الزيارة عقدت لجنة قطاع كليات التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً مع عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة الرؤى المستقبلية للكلية وخططها فى مجالات الدراسات والبحوث وخدمة البيئة والأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان عن سعادته بهذه الزيارة التى تمثل دفعة للأمام للكلية وحافزاً مهماً لمواصلة التطوير المنشود لكلية التربية النوعية جامعة أسوان لتحقيق الميزة التنافسية لخريجيها ومواكبة تطلعات الجامعة ووزارة التعليم العالى لتنمية المواهب ورعاية المبدعين.