لازم تاخد بالك عند شراء الفسيخ في فصل الصيف ..تعرف على المواصفات المضبوطة

الإسكندرية - فريق المحافظات

بمناسبة قدوم فصل الصيف يفضل الكثير من المواطنين شراء الرنجة والفسيخ، ولكن هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها في شراء الأسماك المملحة خاصة الفسيخ، والتعرف على الأنواع الطازجة وطريقة حفظهان وإليكم بعض النصائح قبل الشراء.



يقول أحمد الشيخ صاحب محل أسماك بسوق الحقانية أقدم الأسواق بوسط مدينة الإسكندرية أن الفسيخ يعتبر من أكثر الأكلات الشهيرة التي يقدم المصريون على تناولها خلال شم النسيم وعلى مدار السنة وهو من السميات ويجب اتباع عدة نصائح لشراء الفسيخ لمعرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والسليم حيث يجب شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوقة لها اسمها وتاريخ من الثقة أن تكون سمكة الفسيخ لونها وردي وإن كانت لونها احمر يكون ملحها كتير وان لونها ابيض فيكون ملحها خفيف .



وأضاف " الشيخ " لـ "اليوم السابع"، أنه لابد من الابتعاد بشكل نهائي وعدم شراء اسماك الفسيخ التي عند فتحها وقت الشراء تكون الطبقة الداخلية باللون الأسود أو بها نسبة ازرق فهي تعبر سمكة غير سليمة وممنوع شرائها لأنها غير صالحة .



وأوضح الشيخ أن يجب أن يحفظ الفسيخ أو الرنجة في الثلاجة خلال تحضيره لتناوله الفوري و يترك سمك الفسيخ أو الرنجة في الثلاجة نظيفًا ومنقوعًا في خلطته ولكن يجب أن يوضع في عبوات حفظ الطعام البلاستيكية محكمة الغلق لعدة أسباب منها عدم تفاعله مع الهواء والرطوبة حوله مما يتسبب في تعفنه أو جفافه .



وأكد أنه يتم تربية السمك البوري لمدة 9 أشهر حتى يبلغ وزن السمكة من 500 إلى 750 جراما وأن المياه والأحواض التي تعيش فيها السمكة صالحة بالإضافة إلى تغذيتها جيدًا ولفت إلى أنه يملح الرنجة مثل الفسيخ على مدار عدة أيام وعقب ذلك يتم تجفيفها بوضعها داخل الفرن وإفراز اللون الذهبي من جسدها وأن الفسيخ له نوعان "الكبير و الصغير" بدون ملح والذي يتم وضعة فى الملح لمدة 10 أيام فقط، بالإضافة إلى الوسط الذي يستغرق مدة وضعة بالملح من 15 إلى 20 يومًا والفسيخ الحادق الذي يستغرق مدة تمليحه من شهر إلى شهرين لضبط درجة الملح وذلك على حسب رغبة العميل.