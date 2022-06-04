لأول مرة.. إنشاء قسم الأنف والأذن ومناظير الحنجرة داخل مستشفى الأطفال بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمستشفى الأطفال التخصصي وبمستوى الفريق الطبي بها بالإضافة للتجهيزات التي تتمتع بها المستشفى وتوفر بعض الأجهزة الطبية الحديثة والتى تؤهلها لتنافس بخدماتها المستشفيات الكبرى.

مشيرا الى اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

من جانبه أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم إنشاء قسم الأنف والأذن ومناظير الحنجرة والقصبة الهوائية للأطفال وهو القسم الأول من نوعه الذي يقدم خدمات متقدمة وذات مهارة للأطفال.

مضيفا أن خطة تطوير المستشفى مستمرة ليشمل خدمات جديدة ومتطورة، حيث تم إضافة خدمة مناظير الأنف المتقدمة ومناظير قاع الجمجمة للأطفال وحديثي الولادة.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، إلى نجاح قسم الأنف والأذن بمستشفى الأطفال ولأول مرة بحل مشكلة انسداد لفتحتي الأنف الخلفية لطفلة عمرها خمس أيام تعاني من عيب خلقي للأنف، نتج عنه انسداد بفتحتي الأنف وصعوبة بالتنفس لزم معها وضع الطفل على جهاز تنفس صناعي .

مضيفا أنه بعد التدخل الجراحي السريع بعد تحويل الطفلة الي المستشفى تم فصلها من جهاز التنفس الصناعي وهي بحالة جيدة وفي انتظار خروجها من المستشفى بعد تمام تعافيها.