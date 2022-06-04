اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قنصلية فلسطين بالإسكندرية تنظم ورشة فنية على هامش معرض الصور فى ذكرى النكبة

السبت، 04 يونيو 2022 05:54 م
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تنظم ورشة فنية على هامش معرض الصور فى ذكرى النكبة صورة للاطفال المشاركين
الإسكندرية اسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية اليوم السبت، بورشة عمل رسم للأطفال وذلك على هامش افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة الـ74 بمتحف محمود سعيد.

وقد شارك فى ورشة العمل نحو 30 طفلا، وقدموا رسومات مختلفة عن فلسطين وتراثها، وذلك بمشاركة مدربين من متحف محمود سعيد والذين قاموا بتدريب الأطفال على الرسم.

وكانت قد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، المعرض الثقافى لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة، والذى يستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومى الجمعة والاثنين.

المعرض الوثائقى الذى نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين فى الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافه مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قنصلية فلسطين


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة