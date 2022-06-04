قرغيزستان.. اعتقال وزير الصحة عليم قدير بيشنالييف بشبهة فساد

كتب محمد جمال

أكدت الدائرة الصحفية للمحكمة العليا فى قرغيزستان صدور حكم قضائي بتوقيف وزير الصحة عليم قدير بيشنالييف، "بشبهة فساد"، وجاء فى بيان الدائرة، أنه "بموجب القرار طبق قاضي التحقيق في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكى فى بيشكيك اعتقال وزير الصحة عليم قدير بيشينالييف"، مشيرا إلى أن "مدة الاعتقال شهر واحد"، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا للمرسوم الذى وقعه رئيس قيرغيزستان صادر جابروف، سيتولى نائب وزير الصحة زاركينبيك قاسمبيكوف منصب الوزير.

وجرى اعتقال بيشنالييف الخميس الماضي للاشتباه في تورطه في الفساد، وأفاد مكتب المدعي العام للبلاد أنه "يجري التحقيق معه في 5 قضايا فساد ضد الوزير ومسؤولين آخرين".

وأضاف المكتب: "لاحظت الإدارة أن المسؤولين يشتبه في قيامهم بالتزوير في اللقاحات ضد فيروس كورونا، مما أدى إلى إصابة الدولة بأضرار بلغت 1.58 مليار سوم (حوالي 18.6 مليون دولار)".

وأصبح بيشنالييف وزيرا للصحة فى قيرغيزستان الخريف الماضى، ومن المعروف أيضا أنه دعا بنشاط إلى علاج فيروس كورونا بـ"البيش"، وهو نبات سام جدا.