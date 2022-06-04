وقال نوريس، على هامش اجتماع خماسي لدول أوروبا المطلة على البحر المتوسط بمدينة فينيسا الإيطالية -حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية- إن "هذا العام الدول الأعضاء المطلة على البحر المتوسط تتوقع، كما تناقشنا فيما بيننا، استقبال أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعي".



ولفتت صحيفة "تليجراف" إلى أن إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا (الدول الأوروبية الخمس المطلة على البحر المتوسط) استقبلت بالفعل نحو 36 ألفًا و400 طالب لجوء ومهاجر غير شرعي، وذلك بعد وصول أكثر من 123 ألف مهاجر على السواحل الأوروبية خلال عام 2021.



جدير بالذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في إغلاق الكثير من الموانئ الأوكرانية بجانب فرض عقوبات على السلع الروسية، وهو ما من شأنه فرض قيود جديدة على تصدير السلع الغذائية، خاصة الحبوب، التي تنتجها تلك الدول؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الأغذية في مختلف أنحاء العالم.