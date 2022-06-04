فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى بمراكز كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، عن 5 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وفوه وبيلا، غداً الأحد، الموافق 5 يونيو 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي اسحاقة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية اسحاقة وتوابعها، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشونه بشمل دسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزء من قرية شباس الشهداء.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سويلم بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية سويلم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.