فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى وطرح منتجات غذائية ولحوم بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 25% إلى 30 %، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيو.

فيما يستمر موقع دعم مصر، فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا، شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.