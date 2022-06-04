غرق فى بحر نبروه منذ 5 أيام.. استمرار البحث عن جثمان سعيد بالدقهلية (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

خيم الحزن على مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعدما صدموا بفاجعة تفطر القلوب، حيث ذهب "سعيد عبده" صاحب الـ15 عاما، للعمل كعادته في أحد محلات الجزارة بالمدينة منذ 5 أيام، لكنه لم يعد ثانية، ليتفاجئوا بعدها بخبر غرقه في بحر المدينة أثناء استحمامه وصديقه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري والغطاسون، جهودهم للعثور على جثة الشاب الذي غرق في بحر مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية منذ 5 أيام، بعد ذهابه وصديقه للاستحمام في بحر المدينة بعد انتهائهم من عملهم.

وفي هذا الصدد، قالت والدة سعيد لـ"اليوم السابع"، إن ابنها ذهب منذ خمسة أيام للعمل في محل الجزارة، وأثناء نقله للمواشي من المحل لموقع الغرق، قرر هو وصديقه النزول للمياه للاستحمام هروبا من حرارة الطقس، مشيرة إلى أنهم يبحثون عنه في مياه البحر منذ خمسة أيام، ولم يعثروا على جثمانه منذ غرقه حتى يومنا هذا.

وتابعت أن "سعيد" طالب في الصف الثالث الإعدادي، كان ينتظر نتيجته وخبر نجاحه بشغف، شاب مكافح قرر بعد انتهائه من امتحانات الشهادة الإعدادية أن يعمل ويكافح ليعتمد على نفسه ويساند والده على المعيشة، موضحه أن عمله في محل الجزارة كان العمل الأول له في حياته.

وطالبت الأم وأهالي المدينة، بإمدادهم بمزيد من الغطاسين ليتمكنوا من العثور على فقيدهم بأسرع وقت ممكن، آملين في الله خيرا بأن يعثروا على جثمانه لإيصاله إلى مثواه الأخير.