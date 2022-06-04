اليوم السابع
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غرق طفل خلال السباحة فى ترعة بالجيزة والاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته

السبت، 04 يونيو 2022 08:12 م
غرق طفل خلال السباحة فى ترعة بالجيزة والاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق بإحدى الترع فى أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بإحدى الترع فى أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل خلال السباحة بالترعة تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم العثور على ملابسه بجوار الترعة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق طفل

غرق طفل بالترعة

مصرع طفل

ابو النمرس


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