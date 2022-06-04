عميد معهد القلب السابق يتعرض لأزمة قلبية.. ويعلق: طباخ السم بيدوقه

كتب سيد الخلفاوى

تعرض الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إلى وعكة صحية حادة، حيث كتب على صفحته الشخصية "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ نجوت بفضل الله ..ثم رصيدي من رضا المرحومة الوالدة..ودعوات الغلابة.. نجوت من وعكة قلبية حادة".

وتبع شعبان، يبدو إن باب النجار مخلع جدا، ويبدو إن طباخ السم لازم يذوقه، ويبدو إن طبيب القلب لازم يستشعر وجع القلب، ويبدو أن القسطرة كأس دوارة وكل نفس ذائقة، شكرا لآلاء جمال بنتي المنقذة، التي أسعفتني وصممت علي نقلي للمستشفي، شكرا لخبراء قسطرة القلب للخبيرين، ياسر السعدني، وبروف هشام السمنجي، وبروف محمد عبد الحكيم مايسترو العناية المركزة ودكتور حمدي والفريق الإداري والتمريضي أم مسعد وأم ياسين وأم مروان ، والاستاذين النجار وعبد الراضي ومس فاطمة ، وكل فريق المستشفي .

وقال الدكتور جمال شعبان: يا أصدقائي دعواتكم مازال في العمر بقية للعطاء والطبطبة، وزراعة الورود ونشر رسالةً الحب والخير والجمال.