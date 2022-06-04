عميد "تربية رياضية" بجامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات النظرى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الاختبارات النظرية للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2021/2022 والتي تنتهي الأربعاء 29/6/2022 .

ورافقه الدكتور إسلام أمين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مهاب عبدالرزاق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع للاطمئنان على الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لإتمام الامتحان في سهولة ويسر، وأشاد عميد الكلية بتنظيم اللجان والمحافظة على الإجراءات الاحترازية اللازمة لهذه المرحلة.

وكانت قد انتهت جامعة الإسكندرية استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 لنحو 190 ألف طالب وطالبة، والتي من المقرر انطلاقها فى الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم وفقاً لنظام وطبيعة الدراسة بكل كلية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات، والتأكيد على تأمين أعمال الامتحانات والكنترولات، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة جميع منتسبي الجامعة.