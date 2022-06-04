طلاب معهد الإنشاءات البحرية فى بورسعيد يحتفلون بالتخرج.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، لإحتفالية طلبة وطالبات المعهد الفني الإنشاءات البحرية بتخرجهم ونهاية العام الدراسي.

ابدي طلبة وطالبات للمعهد الفني للإنشاءات البحرية سعادتهم بتخرجهم وانتهاء العام الدراسي، معربين عن ذلك خلال يوم ترفيهي أمام ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.

وارتدي الطلبة والطالبات "تي شيرت" موحد وعليه شعار المعهد وكتبوا كلمات للذكرى لبعضهم البعض، كما شمل اليوم احتفالية بدأت بالجلوس على شاطئ بورسعيد.

وعبر الطلبة والطالبات عن سعادتهم باللعب بالألوان الزاهية على الملابس البيضاء التي ارتدوها خلال الاحتفال بتخرجهم من المعهد، كما اتخذوا عدد من الصور التذكارية لهم.

وأشاروا إلى أن هذه الاحتفالية تعتبر ذكرى لهم، فمنهم من لم يلتقي مرة أخرى لكونهم من محافظات مختلفة، كما أكد البعض انهم سيستكملوا دراستهم بكلية الهندسة.



الطلاب بالمعهد_1



الطلاب يحتفلون



تصوير الطلاب



جانب من طلاب المعهد



صورة للطلاب



طالبات المعهد



طالبات معهد الإنشاءات ببورسعيد



طالبات معهد الإنشاءات



طلاب المعهد



طلاب معهد الانشاءات