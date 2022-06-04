طلاب جامعة أسوان يبدأون امتحانات نهاية العام الدراسى

أسوان – صلاح المسن

بدأ طلاب جامعة أسوان اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجارى، وأنهت الجامعة كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام في مختلف كليات الجامعة.

وفي كلية التربية بجامعة أسوان، تفقد الدكتور راضي عبد المجيد عميد كلية التربية بجامعة أسوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تجري وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى.

كما تابع لجان الامتحانات، كل من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية التربية لشئون البيئة للوقوف على توافر الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الهدوء والطمأنينة.

وخلال جولته بلجان الامتحانات، اطمأن الدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية بجامعة أسوان، على الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتي تتضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوافر وسائل الوقاية

وأكد الدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية بجامعة أسوان في تصريحات صحفية، على توافر الفرق الطبية لمواجهة أية طارئ داخل لجان الامتحانات، كما اطمأن عميد كلية التربية بجامعة أسوان على مستوى الأسئلة ومطابقتها للمعايير التي وضعتها جامعة أسوان.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة أسوان بأن إدارة كلية التربية بجامعة أسوان تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل أية عقبات تقف أمام الطلاب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وكانت قد استعدت جامعة أسوان لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشهدها ثلاثون ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد.