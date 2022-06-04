اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 09:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

طحناها مثل المكسرات.. بوتين يعلق على الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا

السبت، 04 يونيو 2022 08:00 م
طحناها مثل المكسرات.. بوتين يعلق على الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلا "لقد طحنا هذه الأسلحة مثل المكسرات"، ودمرنا العشرات منها، وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية وطحنتها كالمكسرات"، مؤكدا تدمير العشرات منها.
 
وحذر بوتين من أن  القوات الروسية ستدمر أى أسلحة ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات "هيمارس" HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، والتي عولت كييف والناتو عليها كثيرا لقلب موازين الحرب في أوكرانيا.
 
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا قصف مركز تدريب المدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستيتسكوفا، في منطقة سومي.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو أصابت مركز تدريب المدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستيتسكوفا، منطقة سومي".
 
وأضافت "في هذا المركز، يعمل المدربون الأجانب الواصلون على تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على تشغيل مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم والسيطرة عليها".
 
وأشارت الوزارة الروسية أيضا إلى "تدمير نقطة تمركز المرتزقة الأجانب في منطقة داتشنوي بإقليم أوديسا نتيجة قصف صاروخي".
 
كما أعلنت روسيا أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة