ضبط 91 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1408) قضايا تموينية متنوعة، من بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (11٫608 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض- مكرونة"- 4000 لتر "سولار") ، (376) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5,850 طن "دقيق – مكرونة" – 11507 قطعة مستلزمات طبية– 4 طن أسمنت -224 عبوة سجائر) .. وكذا (628) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –23 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 38 قضية توقف عن الإنتاج – 378 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (8,650 طن دقيق مدعم - 15950 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (21) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (950 كيلو جرام "سكر - زيت تموينى" – 53500 لتر "سولار – بنزين" – 96 أسطوانة) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (36,808 طن – 224 عبوة سجائر – 57500 لتر "سولار - بنزين" – 15950 رغيف مدعم – 96 إسطوانة– 11507 قطعة مستلزمات طبية) كان أبرزها ضبط (10,04 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (4 طن أسمنت) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (39500 لتر بنزين) تم تجميعها من فارق اللترات نتيجة التلاعب فى إرصدة المحطة للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة، وضبط (5,58 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (3,500 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,160 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية، وضبط (5,010 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الصناعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية، وضبط (5,500 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضايا بمضبوطات بلغت (91,907 طن أقماح محلية) – (10 مخازن) – (2 سيارة) أبرزها:

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا) لتجميعه كمية قدرها (30 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (20 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح من المزارعين بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (17,087 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (18) قضية بمضبوطات بلغت (456 قطعة "90 قطعة صوتية – 105 قطعة ضوئية – 261 ملصق") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.