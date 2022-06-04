اليوم السابع
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ضبط 628 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية

السبت، 04 يونيو 2022 11:24 ص
ضبط 628 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية مخبزـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (400) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (37) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة في ضبط (27) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (6) أطنان، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (628) قضية بينها (95)  قضية "خبز ناقص الوزن" و (80)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى، تم ضبط (12) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (92 ) طن أقماح محلية.


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