ضبط وإعدام 456 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

تمكنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، في إطار تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء، ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة.

واضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 456.5 كيلو جرام أغذية متنوعة، لوجوظ تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 244 كجم 27 لتر عصائر، فاسدة.

كما تم تحرير 277 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

واشار أن مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية ، قاموا بتفتيش عدة محلات تجارية وتم ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.