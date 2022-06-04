ضبط وإعدام 11.5 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 11 طنا و805 كيلو أغذية متنوعة، متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجرى تحريزها والتحفظ عليها.

وتم إعدام 1157 كجم، أغذية فاسدة وتحرير 589 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق، كما تمكنت الحملة من خلال مراقبى تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية ضُبط بها اغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.