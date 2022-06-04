اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 10:01 م
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ضبط وإعدام 11 طنا و805 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

السبت، 04 يونيو 2022 08:22 م
ضبط وإعدام 11 طنا و805 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية صحة الغربية : ضبط واعدام 11 طن 805 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
الغربية محمد طارق

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تمكنت مديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية ، بالتعاون مع مباحث التموين ، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 11طنا و 805 كيلو جرام أغذية متنوعة ، متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 1157 كجم اغذية فاسدة وتحرير 589 محضر عدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق .
 
 
 

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