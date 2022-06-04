ضبط وإعدام 11 طنا و805 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت مديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية ، بالتعاون مع مباحث التموين ، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية

وأسفرت الحملة عن ضبط 11طنا و 805 كيلو جرام أغذية متنوعة ، متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 1157 كجم اغذية فاسدة وتحرير 589 محضر عدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق .