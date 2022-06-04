ضبط شخص وثق شقيقه بسلاسل حديدية لتعاطيه المخدرات بقنا

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" متضمناً وجود أحد الأشخاص مكبل اليدين والساقين بسلسلة حديدية داخل إحدى الحجرات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، وأن شقيقه مقيم بذات الناحية هو من قام بتكبيله ووضعه بداخل تلك الحجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "شقيقه" مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لكون شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" يعانى من "مرض نفسى وعصبى" فضلاً عن سابقة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بأحد المستشفيات لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة أسوان ، لمنعه من إفتعال المشادات مع المارة وذلك عقب شكوى العديد من الأهالى من تصرفاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.