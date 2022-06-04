ضبط شخص بحوزته 3 أسلحة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث الرياض بكفر الشيخ من ضبط عاطل، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات لمباحث الرياض تفيد بحيازة "ص.ع. ا" 37 سنة لأسلحة نارية مختلفة الأنواع والأعيرة، فأمر بتكثيف التحريات، والتأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وطلقات نارية من ذات العيار، وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار وترويع المواطنين لابتزازهم ، تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.