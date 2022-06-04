ضبط دجال ينصب على المواطنين فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية باسمه لعلاج السحر والمس والحسد)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.