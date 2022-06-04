اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 06:57 م
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ضبط دجال ينصب على المواطنين فى القليوبية

السبت، 04 يونيو 2022 06:25 م
ضبط دجال ينصب على المواطنين فى القليوبية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية باسمه لعلاج السحر والمس والحسد)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


نصب

جرائم النصب

السحر

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