صياد الجثث الغارقة لوجه الله..جبريل "قلبه ميت" استخرج 50 جثمانا من النيل

قنا- صابر سعيد

أجرى اليوم السابع بثًا مباشرًا مع جبريل محمود، صياد من محافظة قنا، ومتطوع لانتشال جثث الغرقي منذ سنوات في نهر النيل والترع، قال جبريل محمود، إنه تطوعه لانتشال جثث الغرقى والإنقاذ منذ أكثر من 13 عامًا، وذلك من خلال عمله في صيد الأسماك.

وأشار جبريل، إلى أن التطوع لم يقتصر على قريته أو مدينته، بل يذهب إلى أى مكان تتوارد إليه أخبار الغرق بمحافظة قنا وخارجها، وآخرها محافظة الأقصر.

وتابع جبريل، أنه يساعد قوات الإنقاذ النهري في حالات الغرق وينزل إلى الماء بدون أجهزة أكسجين، مضيفا أن من حالات الغرق الصعبة هي تواجد شقيقين أسفل أشجار في الماء.