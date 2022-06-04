اليوم السابع
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صياد الجثث الغارقة لوجه الله..جبريل "قلبه ميت" استخرج 50 جثمانا من النيل

السبت، 04 يونيو 2022 04:26 م
صياد الجثث الغارقة لوجه الله..جبريل "قلبه ميت" استخرج 50 جثمانا من النيل جبريل محمود صياد من محافظة قنا
قنا- صابر سعيد

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أجرى اليوم السابع بثًا مباشرًا مع جبريل محمود، صياد من محافظة قنا، ومتطوع لانتشال جثث الغرقي منذ سنوات في نهر النيل والترع، قال جبريل محمود، إنه تطوعه لانتشال جثث الغرقى والإنقاذ منذ أكثر من 13 عامًا، وذلك من خلال عمله في صيد الأسماك. 

وأشار جبريل، إلى أن التطوع لم يقتصر على قريته أو مدينته، بل يذهب إلى أى مكان تتوارد إليه أخبار الغرق بمحافظة قنا وخارجها، وآخرها محافظة الأقصر. 
 
وتابع جبريل، أنه يساعد قوات الإنقاذ النهري في حالات الغرق وينزل إلى الماء بدون أجهزة أكسجين، مضيفا أن من حالات الغرق الصعبة هي تواجد شقيقين أسفل أشجار في الماء. 
 

جبريل محمود

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صياد متطوع لانتشال الجثث

اخبار محافظة قنا


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