اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شركة الغاز فى قنا تشكو من "حمار".. ومركز نجع حمادى يحذر صاحبه.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 03:07 م
شركة الغاز فى قنا تشكو من "حمار".. ومركز نجع حمادى يحذر صاحبه.. صور اثناء القبض علي الحمار وصاحبه
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
واقعة تبدو طريفة شهدتها مدينة نجع حمادى، إذ ضبطت الوحدة المحلية حمارا ومالكه بسبب مخالفة يومية، ترتبت عليها شكوى من شركة الغاز، بسبب ربط الحمار فى غرفة تحكم الغاز الطبيعى بالمدينة.
 
وقال طلعت عبد الشافى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، إن الوحدة تلقت بلاغا من شركة الغاز الطبيعى وعشرات المواطنين بشأن اعتياد مزارع ربط حماره فى غرفة التحكم الرئيسية للغاز، متابعا: "تكررت الشكاوى من المواطنين، وحديثهم عن تكرار ربط المزارعين للحمير فى بوابة غرفة التحكم وفى خطوط المواسير والمحابس، وهو ما يمثل إزعاجا وخطورة محتملة ما استتبعه اتخاذ إجراء بشأن واقعة أخيرة فى هذا الشأن، والتنبيه على صاحب الحمار بعدم تكرار الأمر".
 
84857-اثناء-القبض-على-الحمار-وصاحبه--(1)

 

اثناء القبض على الحمار وصاحبه (2)
 

 


نجع حمادي

ضبط حمار

شركة الغاز

اخبار محافظة قنا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة