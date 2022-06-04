شاب يتخلص من حياته بتناول حبة الغلة لمروره بحالة نفسية سيئة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تخلص شاب بمحافظة الشرقية، اليوم، من حياته بتناول حبة الغلة السامة، إثر مروره بحالة نفسية سيئة تخلص على أثرها من حياته.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول " م م م " 38عاما مقيم كفر النصيري بدائرة مركز أبوكبير، فى حالة سيئة ولا يمكن استجوابه وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وقىء شديد، ادعاء تناول مبيد حشرى حبة الغلة السامة، وأقدم على التخلص من حياته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وكان له بطاقة تردد على مستشفي الصحة النفسية بالعزازى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3351 إدارى مركز ابوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.