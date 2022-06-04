سيدة تترك رضيعتها في الشارع بسبب إنجابها من علاقة غير شرعية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو، متضمناً قيام سيدة بترك طفلة بجوار أحد العقارات في الجيزة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من (أحد المواطنين)، بعثوره على طفلة حديثة الولادة عمرها حوالى شهر، بجوار أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطفلة وإيداعها بإحدى دور الرعاية الإجتماعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيدة المشار إليها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة لوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، تم ضبطه وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.