"سوهاج" : ضبط 7 أطنان أقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية بطهطا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج، ومباحث التموين، بضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 7 أطنان من الأقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق القانون ومنع تداول الأقماح خارج الإطار القانوني.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد الأقماح المضبوطة للشونة بمدينة طهطا، لافتا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشدا جميع المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك.