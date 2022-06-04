واعتبرت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، "أن التوبيخات التقليدية الواردة في التقرير السنوي الأمريكي عن الحريات الدينية في العالم، تأتي من باب لصق أوصاف بشكل وقح على الدول غير المرغوب فيها من أجل إيجاد عذر للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح البيان "أن روسيا تشكلت أصلا كدولة متعددة الجنسيات والطوائف، ومن طبع الروس بناء علاقات الاحترام المتبادل والتسامح مع ممثلي مختلف الجماعات العرقية والديانات".. مؤكدا "أن حماية حقوق المؤمنين هي أولويتنا المطلقة وليس هناك أي اضطهاد ديني لدينا".

واتهمت السفارة الروسية الولايات المتحدة بإثارة التوترات الطائفية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويوغوسلافيا السابقة من أجل مصالحها الجيو سياسية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تسببت دائما في نشوب صراعات وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.