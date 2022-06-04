روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

منعت روسيا الجمعة 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها رداً على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء يشمل "قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين"، مشيرة إلى أنه اتُخذ "رداً على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 مايو".
والكثير من هؤلاء الأفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل "المؤتمر الكندي الأوكراني" الذي يقول إنه يمثّل الجالية الأوكرانية أمام الحكومة الكندية.
وسبق أن مُنِع أكثر من 600 كندي من دخول روسيا منذ بداية هجومها في أوكرانيا.
روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيهاالسبت، 04 يونيو 2022 03:00 ص
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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منعت روسيا الجمعة 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها رداً على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.
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