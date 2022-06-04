وذكرت الوزارة - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، أن منظومة "بالانتين" تكتشف وتعطل الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية، وتشوش على مراكز الاتصالات الخلوية ومصادر الإنترنت بمراكز القيادة، مضيفة أن المنظومة تعمل على مسافة تزيد عن 20 كيلو مترا وقادرة على شل مصادر الاتصالات والإنترنت في المواقع العسكرية دون المساس بالبنية التحتية المدنية.

وشددت على أن "بالانتين" متفوقة بنحو 3 مرات في قدرتها على المنظومات الروسية من الجيل السابق ولا نظير لها حاليا في أي جيش من الدولة الأجنبية الرائدة.

من ناحية أخرى، أفاد الجيش الأوكراني، بأن روسيا جلبت تعزيزات لدعم جهودها من أجل السيطرة على مدينة (سيفيرودونيتسك) في منطقة "الدونباس" شرقي أوكرانيا، وتنفذ "عمليات هجومية" بالمدفعية في المدينة.

وأضاف الجيش - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية في نشرتها الإنجليزية - أن القوات الروسية - على الرغم من ذلك - تراجعت بعد فشلها في التقدم في بلدة "باخموت" القريبة.

ميدانيا، لقى شخصان مصرعهما؛ إثر انفجار لغم في أحد شواطئ مدينة (ماريوبول) الأوكرانية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ذلك يأتي في وقت تواصل فيه وحدات الهندسة الروسية عمليات إزالة الألغام بالمنطقة، حيث عثر حتى الآن على أكثر من 10 آلاف جسم متفجر.

بدوره، قال أندريه كروجلوف نائب قائد وحدات الهندسة بالقوات الروسية، أن أبرز أهداف العملية العسكرية هو إزالة الألغام في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، مضيفا أنه تم تطهير أكثر من 2500 هكتار من الأراضي.

من ناحيتها، أكدت رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك الأوكرانية سيرهي هايداي، مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على منطقة لوهانسك، بينهم طفل فيما تواصل القوات الروسية هجماتها على مدينة سيفيرودونتسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هايداي قوله: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، قتلت امرأة وطفلها في قصف روسي لمدينة هيرسك، وأصيب شخصًا آخر بجروح قاتلة في زولوتي.

وأضاف" تضررت ستة مجمعات سكنية على الأقل في قصف روسيا لمدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك خلال اليوم الماضي، كما تضررت ثمانية منازل في هيرسك، وسبعة - في نوفويفانيفكا، وستة - في فروبيفكا".

وأشارت هيئة الأركان المسلحة الأوكرانية إلى أنه - خلال اليوم الماضي - صد المدافعون الأوكرانيون تسع هجمات للقوات الروسية ودمروا دبابة واحدة ونظام مدفعي وست مركبات قتالية مدرعة ومركبتين مدرعتين خاصتين وثلاث وحدات من المركبات التابعة للاتحاد الروسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية "صاروخ كروز" وطائرة استطلاع تكتيكية بدون طيار من طراز Eleron وطائرتين من طراز Orlan-10.